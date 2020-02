CINA CORONAVIRUS DONADONI / Il coronavirus ferma anche il calcio: in Cina il campionato che doveva iniziare il 22 febbraio è stato rinviato e al momento non si sa quando prenderà il via. Una situazione connessa all'emergenza sanitaria che sta attraversando il paese orientale, con l'allarme suonato anche qui in Italia.

La preoccupazione per la diffusione del contagio ha spinto le autorità cinese a bloccare il campionato e così anche le squadre con presenze italiane sono al momento ferme.

Ne ha parlato anche Robertoin un'intervista al 'Corriere della Sera' in cui ha raccontato come la sua squadra, lo, sta vivendo questa situazione: "Vedo che sono molto attenti a garantire sicurezza, il governo trasmette serenità. Ildiè chiuso nel suo centro sportivo e lavora lì. Quando ci daranno garanzie, allora rientreremo anche noi" ha dichiarato da Girona dove la squadra sta facendo il ritiro pre-campionato.

L'allenatore ha raccontato anche le sensazioni vissute dalla squadra: "Sicuramente c'è stato stupore: eravamo lì fino a pochi giorni fa e non avevamo il sentore che potesse capitare tutto questo. Non viviamo vicini a Wuhan, ma a noi la situazione sembrava normale. I calciatori vivono un po' con ansia, sono in costante contatto con i familiari. I parenti dicono che sono chiusi in casa così non ci sono pericoli, ma è inevitabile che non siano sereni".