CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS SCADENZA 2020 / Sul campo come sul mercato: Juventus e Inter allargano la loro sfida infinita. In campionato il testa a testa tra bianconeri e nerazzurri, con la Lazio a fare da terzo incomodo, prosegue da settimane, ma le due società sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato. Obiettivo colpo low cost con Paratici e Marotta che valutano i possibili acquisti a parametro zero: vere e proprie occasioni alle quale i due club da anni guardano con attenzione, avendo attinto in maniera costante dai calciatori in scadenza.

Anche per giugno 2020 le occasioni non mancano e le due prime della classe del nostro campionato affilano già le armi per sbaragliare la concorrenza. Così tra i nomi contesi c'è quello di Dries Mertens, in rotta - almeno contrattale - con il Napoli e possibile affare a parametro zero.

Calciomercato Juventus e Inter, da Mertens a Modric: obiettivo parametri zero

L'Inter lo segue da tempo ma anche la Juventus è pronta ad approfittare, considerato che il belga piace a Sarri che lo ha 'inventato' punta centrale. Ultimissime di calciomercato: CLICCA QUI

Da Mertens a Willian, in scadenza di contratto con il Chelsea: il brasiliano è un altro di quei nomi che fa gola sia a bianconeri e nerazzurri, con Sarri e Conte che hanno già avuto modo di allenarlo in passato. Non solo attacco perché in estate si libera dal Paris Saint-Germain anche Kurzawa: a gennaio è saltato lo scambio con De Sciglio, ma in estate la Juventus potrebbe tornare alla carica e la situazione potrebbe essere diversa. Più una suggestione che una vera idea Luka Modric: in passato il croato è stato lungamente accostato all'Inter e il suo nome non passerebbe certo inosservato in caso di possibile addio al Real Madrid.

