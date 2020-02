BOLOGNA INFORTUNI SANSONE SANTANDER / Pessime notizie per Sinisa Mihajlovic alla ripresa degli allenamenti in vista della prossima trasferta di campionato sul campo della Roma.

Come comunicato dalattraverso una nota ufficiale, l'allenatore rossoblu perde per infortunio: "Nicola Sansone, uscito nel primo tempo contro il, ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro. Tempi di recupero previsti: tre, quattro settimane. Stop anche per Federico Santander che nel finale di partita ha accusato un fastidio al muscolo ileopsoas: gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado. Tempi di recupero previsti tre settimane".

