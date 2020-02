JUVENTUS FIORENTINA IACHINI COMMISSO NEDVED / Continua a far discutere l'accesa polemica di Rocco Commisso nel post partita di Juventus-Fiorentina che ha scatenato un botta e risposta con Pavel Nedved. Degli episodi di ieri è tornato a parlare anche Beppe Iachini, che a margine della consegna della 'Panchina d'Oro' a Coverciano ha dichiarato: "Non so nulla di questo incontro tra Gravina e Commisso. La partita di ieri ormai è andata, certo ci sono stati episodi un po' così e dispiace perché la squadra ha fatto un'ottima gara.

La società ha rilevato i due episodi dubbi, ma noi siamo uomini di campo e già da oggi siamo concentrati sulla partita di sabato".

Juventus-Fiorentina, Iachini spegne le polemiche

L'allenatore viola ha poi proseguito: "Dispiace perché il lavoro dei ragazzi meritava un'altra considerazione, ma sul piano della mentalità la partita di ieri è stato un ulteriore momento di crescita". Infine, Iachini prova a spegnere definitivamente le polemiche: "Sono situazioni del momento che verranno superate, anche stemperando il clima, perché è giusto che torni a parlare il campo".

