CALCIOMERCATO INTER CAVANI PSG / Sembrava che il suo nome dovesse essere depennato da quello delle possibili occasioni a parametro zero: in scadenza di contratto a giugno con il Paris Saint-Germain, Edinson Cavani aveva raggiunto un accordo per giugno con l'Atletico Madrid con la possibilità di anticipare il suo sbarco in Spagna già a gennaio: trattativa infinita tra le parti senza che si arrivasse alla fumata bianca. Anzi, l'umore del presidente dei 'Colchoneros' dopo l'affare sfumato era più tendente al nero come testimoniano le sue dichiarazioni: "E' vergognoso il rapporto che certi giocatori hanno con i loro agenti e con i loro parenti. Il mercato ormai è gonfiato, ma non siamo qui per essere derubati".

La frase rivolta a Cavani rimette in discussione il futuro del 'Matador': con queste premesse, salvo colpi di scena, l'uruguaiano non si unirà a giugno all'Atletico Madrid.

Calciomercato Inter, per l'attacco torna di moda Cavani

L'extorna quindi tra i calciatori 'appetibili' e il suo nome potrebbe tornare utile per una grande della Serie A.

Nel mercato di gennaio l'Inter di Antonio Conte a lungo ha provato a regalare al tecnico salentino una punta in grado di far rifiatare Lukaku: da Giroud a Llorente, gli assalti non si sono concretizzati e così la squadra nerazzurra è rimasta con il baby Esposito a fare da quarto attaccante. Una situazione a cui in estate si porrà rimedio con l'acquisto di un attaccante di livello: un'ipotesi potrebbe essere anche quella che porta proprio a Cavani, che arriverebbe senza alcun costo di cartellino. Il problema sarebbe in quel caso rappresentato dall'ingaggio, con gli oltre 10 milioni di euro che sarebbero stati offerti dalla MLS (dall'Inter Miami di Beckham) ma Marotta potrebbe far leva sulla voglia del Matador di continuare a giocare in Europa. Affare reso comunque complicato dalla concorrenza che arriva anche dalla Premier League e che rappresenterebbe un'eccezione alla linea giovane voluta Suning: ma l'amministratore delegato nerazzurro ha già dato prova in passato di avere un occhio di riguardo per i parametri zero.