CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI RESCISSIONE CONSENSUALE MORENO LONGO / Esonero ufficiale: Walter Mazzarri non è più l'allenatore del Torino. Il 4-0 di Lecce, dopo i 7 gol presi in casa dall'Atalanta, hanno spinto la società granata a decidere per il cambio della guardia. Urbano Cairo, dopo le riflessioni notturne, ha rescisso il contratto con il tecnico toscano, affidando la panchina a Moreno Longo, reduce dall'esperienza al Frosinone e già ex allenatore della Primavera del Torino.

Manca quest'ultimo passaggio, dopo la rescissione avvenuta col club ciociaro

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: assalto a Singo

Questo il comunicato con il quale i granata ufficializzano il cambio in panchina: "Il Presidente Urbano Cairo e l'allenatore Walter Mazzarri, dopo una approfondita analisi sull'insieme di situazioni venutesi ormai a creare, hanno condiviso la decisione di concludere anzitempo il rapporto professionale. Il Torino Football Club comunica pertanto di aver risolto consensualmente il contratto con Walter Mazzarri. La Società desidera ringraziare il tecnico e tutto il suo gruppo di lavoro per la dedizione, la correttezza e la professionalità mostrate in questi due anni in granata".