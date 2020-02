PANCHINA TORINO MAZZARRI LONGO / La classifica non è allarmante, le prestazioni fornite nelle ultime gare sì: così per Walter Mazzarri e il Torino si è arrivati al capolinea. Urbano Cairo ha deciso di sollevare dall'incarico il tecnico toscano, rimasto in Salento dopo la sconfitta di ieri contro il Lecce per influenza e non rientrato insieme alla squadra.

Separazione inevitabile dopo gli 11 gol subiti nelle ultime due uscite di campionato, 15 in una settimana considerando anche l'impegno di coppa Italia: il tutto a fronte soltanto di due reti messe a segno e della sensazione netta che il Toro sia allo sbando.

Calciomercato Torino, per Longo serve la risoluzione dal Frosinone

Così nelle riunioni che si sono susseguite dopo il triplice fischio di 'via del Mare' è maturata la scelta di cambiare la guida tecnica: esonero ormai soltanto da ufficializzare, così come da ufficializzare è la scelta di Moreno Longo come nuovo allenatore. Ma cosa manca affinché il cambio in panchina sia formalizzato? I dirigenti granata sono al lavoro per la risoluzione del contratto di Mazzarri, legato fino al termine della stagione. Inoltre occorre anche che Longo si liberi dal contratto ancora in essere con il Frosinone: soltanto allora potranno esserci i due annunci con il Torino che potrà iniziare una nuova era. Magari puntando anche su giovani come Simone Edera (cresciuto proprio nella primavera guidata da Longo) e Millico.

