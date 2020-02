JUVENTUS FIORENTINA NICCHI COMMISSO / Non sono passate inosservate le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso dopo la gara della Juventus. A rispondere al numero uno del club viola è Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, che a margine della premiazione della Panchina d'Oro ha usato toni duri: "Non ho parlato con Commisso perché non l'ho visto. Valutazione? Non guardo le partite. Non abbiamo da aggiungere niente, dico solo che gli arbitri italiani - usando il termine di chi lo ha detto - sono disgustati da questo comportamento".

Juventus-Fiorentina, Nicchi contro Commisso

Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate nel post gara da Commisso che ha attaccato la direzione di gara di Pasqua dicendosi "disgustato" e aggiungendo: "Credo che una squadra che ha 350 milioni di ingaggi non ha bisogno degli arbitri, la Juve è fortissima, lasciate che la partita la vinca sul campo, non per i regali che concedono gli arbitri". Parole che hanno innescato una polemica accesa con il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved che ha rispedito al mittente le accuse con frasi altrettanto dure: "Commisso si prende una tazza di tè: comprendo che era su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno il male del calcio". Un botta e risposta nel quale si intromette anche Nicchi con le sue frasi che animeranno ulteriormente il dibattito.

