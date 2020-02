SONDAGGIO CM.IT - Juventus-Fiorentina, ha ragione Commisso!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS FIORENTINA COMMISSO NEDVED / Strascichi polemici dopo Juventus-Fiorentina di ieri, con il presidente viola Commisso a contestare duramente l'operato dell'arbitro Pasqua.

Botta e risposta particolarmente acceso a distanza, con il vicepresidente bianconeroa rispondere per le rime e a rispedire al mittente le accuse. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter un parere su chi avesse ragione tra i due. Per la grande maggioranza (57,5%), le recriminazioni di Commisso erano giustificate. Il 28,8% si è espresso invece a favore di Nedved. Un 13,8% invece, non ha preso posizione, sostenendo che entrambi abbiano sbagliato alzando troppo i toni.