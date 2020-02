Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: assalto a Singo

CALCIOMERCATO TORINO SINGO - Il Torino si appresta a vivere una rivoluzione. Dopo il pesante ko contro il Lecce, si attende il cambio alla guida tecnica con l'esonero di Walter Mazzarri.

Chissà che nel nuovo corso non possa trovare maggiore spazio WIlfried Stephane, 19enne difensore centrale ivoriano considerato l'erede di, che ha giocato tre spezzoni di gara a inizio stagione nei preliminari di Europa League, ma attende ancora di fare il suo esordio in. Intanto le sue prestazioni con la formazionenon stanno passando inosservate. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , a gennaio i granata hanno respinto l'assalto di top club italiani e stranieri per Singo, preferendo rimandare ogni discorso alla prossima estate. Il club crede molto nel ragazzo, sul quale è pronto a scommettere anche per il futuro.