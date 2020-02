Psg, caso Mbappe: confronto con Tuchel e Leonardo

PSG MBAPPE TUCHEL LEONARDO / Si discute ancora in casa Psg, dopo la reazione stizzita di Mbappe alla sostituzione contro il Montpellier. L'attaccante non ha gradito il cambio con Icardi e ha discusso con il tecnico Tuchel. Confronto poi, come ha spiegato 'Le Parisien', proseguito negli spogliatoi, anche alla presenza del ds Leonardo. L'allenatore ha ribadito che la sostituzione era di tipo preventivo, per evitare problemi fisici al giocatore, ma Mbappe non è rimasto convinto dalla spiegazione.

L'exlamenta di essere sempre il primo a essere sostituito, nonostante il Psg dica di voler fare di lui l'uomo simbolo della squadra. Un'atmosfera di tensione che potrebbe portare sviluppi inattesi in tema di calciomercato , con Mbappe in scadenza nele un rinnovo che a queste condizioni si annuncia non facile.

