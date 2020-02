SERIE A PROGRAMMAZIONE DAZN / E' già tempo di pensare al nuovo weekend calcistico, che sarà ricco di grandi appuntamenti. Numerose le gare ricche di interesse, che verranno trasmesse sulla nuova emittente streaming DAZN. Per la 23esima giornata di campionato di Serie A, sabato 8 febbraio alle ore 20.45 anticipo serale di campionato molto interessante con Verona-Juventus. Le altre due gare di massima serie in programmazione saranno, domenica 9 febbraio, alle ore 12.30 Spal-Sassuolo, e, alle ore 15, Brescia-Udinese.

CLICCA QUI PER LA NUOVA PROMOZIONE DI DAZN

Non è finita qui.

Come al solito, la programmazione DAZN spazia anche sul campionato di, sulla, lae su altri eventi sportivi. Per il torneo cadetto, dopo, anticipo di venerdì 7 febbraio, i match del sabato, conche spicca alle ore 15 e il match delle ore 18,. Il posticipo domenicale delle 21, di grande interesse, sarà. In Spagna, sabato alle ore 21 da seguire, mentre domenica, sempre in prima serata,affronta il suo passato in. Ma occhio in contemporanea, domenica 9 febbraio, al big match francese