FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dall'esordio di Daniel Maldini alla determinazione di Millico, fino alle storie di Dalle Mura e Stankovic, Football Under viaggia alla ricerca dei giovani talenti su Calciomercato.it:

1. Un Maldini a San Siro non è mai banale, contro il Verona Pioli ha regalato a Daniel, trequartista classe 2001 che sta trascinando il Milan nel campionato Primavera 2 con otto gol e cinque assist in tredici presenze tra campionato e Coppa Italia di categoria. Daniel Maldini era già andato in panchina nelle gare contro il Napoli e la Sampdoria, ieri ha vissuto nel finale l'emozione del debutto alla Scala del Calcio. Ha grandi qualità tecniche, è un talento puro, anche abbastanza rapido nella realizzazione delle giocate.

2. Dopo la goleada subita contro l'Atalanta, la sconfitta di Milano in Coppa Italia, per il Torino è arrivato anche il poker subito dal Lecce che ha conquistato la sua prima vittoria interna in campionato. Uno dei pochi a provarci, mostrando grande determinazione, è stato Vincenzo Millico. L'attaccante classe 2000 non ha prodotto giocate decisive ma ha cercato di entrare con frequenza nell'area avversaria, di muoversi tanto senza palla e proporsi per condurre la proposta offensiva nella trequarti avversaria andando più volte al tiro anche se impreciso.

3. Christian Dalle Mura è diventato maggiorenne sulla panchina dell'Allianz Stadium, il difensore della Fiorentina, convocato da Iachini per la gara contro la Juventus, ha compiuto diciotto anni proprio ieri. È un prospetto interessante, molto abile nella costruzione dal basso, ha spiccate qualità tecniche, può ancora migliorare nella marcatura e nei duelli in area di rigore. È reduce da una brillante esperienza al Mondiale Under 17 in cui l'Italia si è fermata ai quarti di finale perdendo contro il Brasile che poi si è laureato campione del mondo.

4. Giacomo Faticanti è il perno dell'Under 16 della Roma, espressione di una leva classe 2004 che ha già vinto lo scudetto Under 15 nella scorsa stagione, ma ha già trovato spazio sotto età nell'Under 17. Un giocatore di grande prospettiva, ha capacità di condurre i tempi del gioco, un ottimo calcio nel lungo, un'ampia visione di gioco e buonissime qualità tecniche. La Roma è stata abile a prenderlo dal Frosinone, dove è cresciuto fino ai giovanissimi regionali.

5. È stabilmente sotto età nell'Under 17 della Roma Etienne Marius Catena, difensore ivoriano ma adottato da genitori italiani, cresciuto prima del passaggio in magiia giallorossa nella scuola calcio dell'Acquacetosa. Spicca per l'imponente struttura fisica, la capacità nei duelli aerei e anche la discreta rapidità considerando la fisicità imponente.

Si tratta di un giocatore da tenere d'occhio, è abile nelle letture, ha l'intelligenza tattica per muoversi in anticipo nella copertura degli spazi.

6. Diventerà maggiorenne soltanto il prossimo 25 febbraio ma Filip Stankovic, figlio d'arte di Dejan, ha già vissuto l'emozione di essere aggregato in prima squadra, ieri ha partecipato alla trasferta di Udine. Un trionfo per il settore giovanile nerazzurro considerando anche la seconda gara da titolare di Esposito dopo quella in casa contro il Genoa in cui realizzò anche il rigore con tanto di pallone concesso da Lukaku. Stankovic è un portiere reatitvo, agile, si sta mettendo in mostra nella Primavera nerazzurra.

7. Alla settima presenza tra campionato, Europa League e Coppa Italia, Bobby Adekanye ha trovato contro la Spal il suo primo gol con la maglia della Lazio. L'attaccante nigeriano può vantare delle esperienze nei vivai di Ajax, Barcellona e Liverpool prima di trasferirsi a Roma, con il vivaio dei Reds ha disputato anche due edizioni della Youth League realizzando cinque gol. È un mancino, può svariare su tutto il fronte offensivo, ha un discreto calcio anche con il destro, il piede debole.

8. Il Cagliari sta investendo tanto nel settore giovanile, lo dimostra anche il secondo posto della Primavera rossoblù, del resto l'operazione economica più importante del club del presidente Giulini è la cessione di Barella, cresciuto proprio nel vivaio. Il Cagliari è attento anche ai campionati dilettantistici, ha preso dalla Vastese Nicolò Cavuoti, trequartista classe 2003 che sarà aggregato all'Under 17 con l'idea di promuoverlo poi sotto età in Primavera. Cavuoti ha collezionato 18 presenze in serie D realizzando anche tre assist.

9. La Juventus nelle ultime ore del calciomercato non ha portato a casa acquisti importanti per la prima squadra ma per il settore giovanile. È il caso di Kristian Sekularac, trequartista di piede destro del Servette classe 2003 che sarà aggregato nell'Under 17 di mister Pedone prima in classifica nel girone A. La Juventus è già un'armata, ha vinto tutte le gare finora, può vantare diciotto punti di vantaggio sulle seconde Parma ed Empoli che hanno anche una partita in più, non avendo ancora esercitato il turno di riposo nel girone di ritorno. I bianconeri hanno il miglior attacco e a gennaio ha portato a casa due rinforzi offensivi: l'argentino Soulè e lo svizzero Sekularac.

10. La Primavera dell'Atalanta fino a mercoledì scorso era imbattuta, poi ha incassato due sconfitte nell'arco di pochi giorni. Prima il ko subito dalla Roma (1-4) ai quarti di finale di Coppa Italia, poi la sconfitta contro la Juventus in campionato grazie ad una doppietta di Elia Petrelli, attaccante classe 2001 che unisce sia le capacità fisiche nella protezione del pallone, nei duelli individuali che qualità tecniche importanti. La Juventus l'ha prelevato nell'estate 2016 dal Cesena, in Under 17 ha realizzato 36 gol in 40 partite. Nella stagione in corso sembra aver trovato finalmente la continuità, che il suo evidente talento stia sbocciando definitivamente. Lo dimostrano i numeri: sette gol e tre assist tra campionato e Youth League.