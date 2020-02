CALCIOMERCATO NAPOLI LLORENTE BARCELLONA / Retroscena sul futuro di Fernando Llorente.

A lungo nei radar dell', il centravanti basco sarebbe stato proposto dal suo entourage anche alnell'ultima finestra invernale della campagna trasferimenti. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Calciomercato Napoli, retroscena Llorente: proposto al Barcellona

Il club blaugrana era alla ricerca di un attaccante dopo il grave infortunio di Suarez, scegliendo però di puntare su Trincao e dunque - stando al quotidiano AS - di scartare il possibile arrivo di Llorente alla corte di Setien. L'esperto bomber è rimasto alla fine a disposizione di Gattuso, con il Napoli che ha deciso di non privarsene viste le condizioni non ottimali di Mertens e lo sbarco a giugno in Campania del neo-acquisto Petagna. Llorente è stato nell'ultimo mese soprattutto al centro delle trattative per un eventuale trasferimento all'Inter, che alla fine non ha operato in entrata nel reparto offensivo.

