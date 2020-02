DIRETTA SAMPDORIA NAPOLI FORMAZIONI / Sarà Sampdoria-Napoli a chiudere la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo i prestigiosi successi contro Lazio e Juventus, la squadra allenata da Gattuso tenterà di non smentire il classico adagio del "non c'è due senza tre", in casa di una squadra reduce dallo 0-0 casalingo contro il Sassuolo. Nella lista dei convocati si rivedono Allan, Koulibaly e Mertens, mentre non ce l'ha fatta Fabian Ruiz. Tra i blucerchiati, è emergenza totale sulla fascia destra difensiva, visto che mister Ranieri non potrà contare sullo squalificato Bereszynski e sull'infortunato Depaoli.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-NAPOLI

Da confermare - SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Ekdal, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella. All.: Ranieri

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All.: Gattuso

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54, Inter 51, Lazio* 49, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria* 20, Lecce 19; Genoa 16; Spal e Brescia 15

*una gara in meno