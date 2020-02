CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT VAN DIJK / Ieri è stato uno dei migliori in campo nella vittoria della Juventus per 3-0 contro la Fiorentina. Matthijs de Ligt è stato protagonista di una prestazione positiva contro i viola, firmando anche la rete del 3-0 nel recupero che ha chiuso i conti nella sfida dell'Allianz Stadium. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Il difensore olandese resta però al centro del mercato per un possibile addio anticipato alla Juventus a fine stagione, viste finora le sue prestazioni altalenanti.

Juventus, dalla Spagna: de Ligt sul mercato per il colpo van Dijk

L'ex Ajax - stando a Don Balon - potrebbe così essere sacrificato per arrivare al connazionale, obiettivo della dirigenza bianconera la prossima estate come rilanciato nei giorni scorsi dall'Inghilterra.

Un possibile addio immediato di de Ligt frutterebbe intorno ai 150 milioni di euro alla Juve, che investirebbe poi tale cifra per l'assalto per il difensore e alfiere del Liverpool. Una mossa che permetterebbe anche di anticipare la concorrenza del Real Madrid, con gli spagnoli che oltre a Pogba potrebbero quindi duellare con la 'Vecchia Signora' anche per van Dijk.

