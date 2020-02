Classifica senza VAR: Juventus a +5 sull'Inter. Milan lontano dalla Champions

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Sampdoria e Napoli, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella ventiduesima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell'anticipo di sabato, Irrati concede e poi toglie un calcio di rigore al Parma contro il Cagliari: il fallo di mano di Klavan è fuori aria. Nel lunch match, invece, Pasqua prima decreta un penalty per la Juventus per il tocco con il braccio di Pezzella, poi non cambia idea sul secondo tiro dal dischetto contro la Fiorentina per il fallo di Ceccherini.

Infinefa ricorso alla on field review per espellerenella sfida tra Milan e Verona.

Serie A, 22esima giornata: risultati e classifica senza Var

Bologna-Brescia 2-1

Cagliari-Parma 2-3

Sassuolo-Roma 4-2

Juventus-Fiorentina 2-0

Atalanta-Genoa 2-2

Lazio-Spal 5-1

Milan-Verona 1-1

Lecce-Torino 4-0

Udinese-Inter 0-2

Sampdoria-Napoli stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 54, Inter 51, Lazio* 49, Atalanta 39, Roma 39, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Verona* 30, Bologna 30, Torino 27, Napoli* 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria* 20, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal 15.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 54, Inter 49, Lazio* 46, Roma 43, Atalanta 37, Milan 34, Parma 32, Napoli* 31, Bologna 31, Udinese 29, Torino 29, Verona* 29, Cagliari 28, Sassuolo 26, Lecce 24, Fiorentina 21, Sampdoria* 17, Genoa 16, Brescia 15, Spal 14.

*Una partita in meno