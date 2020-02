SERIE A PAGELLE / Quello di gennaio è stato un calciomercato molto movimentata e che ha visto i club di Serie A intervenire in maniera decisa e con investimenti importanti per rinforzare le rose in vista della volata finale: dalla rivoluzione del Napoli alla programmazione della Juventus, passando per la Fiorentina scatenata, il ritorno di Ibrahimovic, le mosse dell'Inter e tutte le altre. Ma chiusa la finestra invernale con il gong del 31 gennaio, la parola passa al campo che avrà il compito di decretare chi ha agito in maniera corretta e chi, invece, non ha sfruttato al meglio la sessione di riparazione. Questo weekend di Serie A che si concluderà con Sampdoria-Napoli stasera è stato dunque il primo post calciomercato in cui abbiamo potuto vedere all'opera le rose (quasi) al completo e gran parte dei nuovi arrivati: da Eriksen a Bonifazi, passando per Kucka, Cutrone, Carles Perez, Masiello, Saelemaekers e gli altri. Ecco come sono andati seguendo i voti degli inviati di Calciomercato.it. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>> Serie A, da Szczesny a Lukaku: la Top 11 della 22a giornata - VIDEO CM.IT

Serie A, da Barak a Igor: chi ha convinto

In base ai risultati di questa 22a giornata, in attesa appunto di Samp-Napoli, il Lecce è la squadra che sembra aver beneficiato di più del mercato di gennaio. A parte il difensore Paz entrato nel finale e quindi non giudicabile, tre nuovi rinforzi sono stati assoluti protagonisti nella grande vittoria sul Torino che costa l'esonero a Mazzarri: Saponara merita un bel 6,5, ma sono soprattutto Deiola e Barak a brillare con un gol a testa e un 7 tondo che fa ben sperare i tifosi salentini. Gol e prestazione di grande sostanza anche per Juraj Kucka, decisivo nell'ottimo pareggio sul campo del Cagliari che mantiene il Parma in zona Europa: 6,5 anche per lui nelle pagelle di Cagliari-Parma. Stesso voto per il brasiliano Igor al debutto con la Fiorentina sul complicatissimo campo della Juventus. Nonostante il ko l'ex Spal regge bene e non sfigura, anzi.

Prende 6, invece, Ashleynell'Inter, ma merita la menzione per un paio di salvataggi difensivi decisivi confermandosi subito pronto fin dalla sua prima apparizione in maglia nerazzurra. Ha già conquistato il posto da titolare.

LEGGI ANCHE >>>> Serie A, Lazio-Verona: l'arbitro del recupero della 17esima giornata

Serie A, da Caprari a Eriksen: chi può fare di più

Non sono stati bocciati, ma non hanno di certo brillato gli altri due rinforzi del mercato nerazzurro di gennaio. Stiamo parlando di Victor Moses e soprattutto Christian Eriksen, che nelle pagelle di Udinese-Inter prendono entrambi 6. Qualche buono spunto in velocità per l'esterno ex Fenerbahce arrivato dal Chelsea, ma la condizione fisica deve crescere, mentre il danese deve ancora entrare negli schemi del tecnico Conte e si limita al compitino per ora. Pochi minuti a disposizione per i nuovi arrivati Paloschi al Cagliari, Destro al Genoa, Villar alla Roma e Saelemaekers nel Milan che ha dovuto fare a meno di Ibrahimovic e Kjaer. Qualche strappo da parte di Barrow (voto 6) nella vittoria del Bologna sul Brescia, prestazione sufficiente anche per Caprari e Brugman nel Parma.

Serie A, da Bonifazi a Borini: chi ha 'floppato'

Giornata da incubo, invece, per i nuovi acquisti in casa Spal. Troppa Lazio per la formazione ferrarese, che rende complicato il compito di giudicare le prestazioni dei singoli. Il ritorno di Kevin Bonifazi comunque non basta ad arginare la squadra di Simone Inzaghi e per il centrale arriva un secco 4 in pagella, mentre l'esperienza di Castro non basta ad evitargli un 5 nel naufragio estense. Male anche i due rinforzi di grande esperienza del Genoa: Masiello da 5, Behrami addirittura 4,5. Non funziona l'effetto ex per Fabio Borini (voto 5) che entra nel Verona al 70' della gara contro il 'suo' Milan e non si fa notare se non per un controllo sbagliato ed un'ammonizione. Rimandati, ma con un 5,5 che può rappresentare un punto di ripartenza, Cutrone nella Fiorentina e Zeegelaar nell'Udinese. Male invece Bruno Peres (5) in una Roma in ampia difficoltà che da Carles Perez, subentrato al 65', non riceve una scossa. Ma è stata una serata complicata per tutti in casa del Sassuolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Classifica senza VAR: Juventus a +5 sull'Inter. Milan lontano dalla Champions​​​​​​​