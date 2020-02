CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / La Juventus programma il futuro e potrebbe riaccogliere alla base Riccardo Orsolini. Dopo Kulusevski, parcheggiato a Parma in attesa dello sbarco a Torino il prossimo giugno, la dirigenza bianconera starebbe pensando di riprendersi il talento attualmente in forza al Bologna in estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Orsolini sta continuando a progredire dopo l'ottima stagione scorsa e nell'ultimo match di sabato contro il Brescia, dove ha firmato anche la rete del vantaggio dell'undici di Mihajlovic, è stato seguito sulle tribune del 'Dall'Ara' da un emissario dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, la mossa di Paratici per Orsolini

L'ex Ascoli è stato riscattato nei mesi scorsi perdi euro dal Bologna, con la Juve che vanta però un accordo verbale per il riacquisto a 22,5 milioni a giugno e 30 milioni nell'estate 2021.

Un gentlemen's agreement tra le due società che permetterebbe il ritorno di Orsolini in maglia bianconera, vista la volontà della dirigenza della Continassa di riportare l'attaccante esterno a Torino. Juventus e Bologna potrebbero trovare un nuovo accordo a fine stagione intorno ai 25 milioni di euro, con Paratici e Cherubini che venerdì scorso hanno incontrato l'agente del giocatore Di Campli all'Hotel Sheraton di Milano, sede della fase finale del calciomercato di gennaio. Con Orsolini nella rosa di Sarri, la Juventus potrebbe anche cambiare le strategie nel reparto offensivo e non affondare il colpo nella corsa per Chiesa e Zaniolo, altri due obiettivi sensibili nel ruolo per il CFO Paratici.

