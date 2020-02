INTER INFORTUNIO HANDANOVIC CONDIZIONI / Serata speciale ieri per Padelli che ha esordito in questo campionato sostituendo l'infortunato Samir Handanovic. A tal proposito pochi minuti fa l'Inter ha diramato un breve comunicato ufficiale riguardante proprio le condizioni dello sloveno: "Samir Handanovic si è sottoposto a esame radiografico a seguito di un trauma alla mano sinistra subito in allenamento. Gli accertamenti hanno evidenziato un'infrazione al quinto dito. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno".

Ancora tutti da stabilire dunque i tempi di recupero che per infortuni di questo genere rischiano di protrarsi anche fino a tre settimane di stop. Aleggia quindi pessimismo sull'eventuale recupero di Handanovic per il derby col Milan.

