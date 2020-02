CALCIOMERCATO SASSUOLO CARNEVALI BOGA BERARDI / Giovanni Carnevali, direttore generale del Sassuolo, è intervenuto sulle frequenze di 'Radio 1' durante 'Radio anch'io Sport' per commentare il super momento di forma della squadra neroverde, dopo il 4-2 inflitto alla Roma nell'ultimo turno di campionato: "Quest'anno ci siamo presi qualche pausa, il girone d'andata non è iniziato bene ma la squadra si è ripresa soprattutto in quest'ultima parte. Siamo contenti delle prestazioni che stiamo fornendo''. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La stagione di Boga: ''E' un fenomeno, ha grande qualità. Lo abbiamo preso dal Chelsea dopo la visione dei nostri osservatori. E' stato bravissimo poi De Zerbi che lo ha fatto crescere, essendo un giovane del 97'. Sta facendo vedere delle cose straordinarie".

Il futuro di Boga: ''Ha come del resto, come gli altri giocatori, tante squadre che lo seguono. Così come Berardi, Locatelli e Traoré. La volontà nostra è quella di costruire un Sassuolo che possa continuare questo percorso e che possa migliorarsi sempre di più.

Se questo è l'obiettivo, cercheremo di trattenere tutti questi ragazzi. Richieste importanti già ne abbiamo avute, prenderemo le giuste decisioni insieme. Anche per Berardi, per me può diventare la bandiera del Sassuolo''.

De Zerbi: ''Non è stato mai in discussione da noi. C'è un progetto, il mister ne fa parte e la nostra volontà è quella di continuare insieme. Sappiamo che è un grande allenatore, sta facendo un lavoro incredibile con i nostri giovani. Siamo ben coscienti che arriveranno anche grandi offerti per lui, ma il nostro rapporto è straordinario e cercheremo di prendere la decisione migliore per tutti''.

L'addio di Duncan: ''Cedere un giocatore importante come Duncan non fa mai piacere. Ha dato tanto per il Sassuolo, è stato con noi 5 anni ma lui voleva provare nuove sfide''.

