CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona cercato a gennaio dalla Juventus, ha confessato ai microfoni di 'Marca' di essere stato ad un passo dal lasciare la Spagna nell'ultima finestra invernale di mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole rilasciate nel post partita di Barcellona-Levante: ''Ho pensato di andare via nella finestra di mercato di gennaio. Il rapporto con Valverde e il suo staff non era dei migliori.

Ci sono state diverse cose che non mi sono piaciute, lo dico molto chiaramente, lo sappiamo noi e lo sanno le persone che prendono le decisioni. Posso dire senza problemi che il Barcellona aveva cose che non mi piacevano''.

Sguardo al futuro: ''Erano tempi brutti, ma è tutto nel passato. Adesso è ora di voltare pagina e voglio sentire che tutti contino su di me. Mi sentivo disgustato? Non è il momento di parlarne, sono felice di aver giocato oggi e tutti lo sanno, non è necessario riaprire quella pagina. Ora voglio divertirmi, tutto è passato e devo voltare la pagina e non pensarci troppo. Voglio che tutti possano contare su di me''.

