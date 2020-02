ITALIANS - Florenzi, inizio col botto! Autogol per Ogbonna

ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Era sicuramente il giocatore italiano più atteso oltre i confini nazionali. Alessandro Florenzi non perde tempo e gioca subito da titolare nella sua prima gara al Valencia, sciorinando anche una buonissima prestazione. Per lui anche un gol sfiorato dopo una bella conclusione da fuori area che ha esaltato il pubblico del Mestalla. Male invece il centrale del West Ham, Ogbonna, autore di uno sfortunato autogol e di una prestazione incolorenel pareggio col Brighton. Vince Ancelotti, segna Macheda. E Giovinco sforna due assist decisivi in Arabia Saudita.



PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5,5 - Trova il tempo per una ammonizione, avvenuta al 56', nei 73' in campo contro il Leicester. Viene poi sostituito da Kovacic, in quella che resta una prestazione incolore.

ADAM MASINA (Watford) 6,5 - E' lui l'MVP del mese per il Watford e lo conferma anche con la prestazione fornita contro l'Everton, nonostante la sconfitta interna avvenuta col risultato di 3-2. Lui però apre le danze con la rete dell'illusorio vantaggio su assist di Delofeou. Nessuna responsabilità in marcatura sui gol. Ammonito al 68'.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 4,5 - Continua il suo periodo negativo. Dopo la brutta prestazione contro il Leicester, arriva quella casalinga col Brighton. La partita finisce 3-3 e lui, anche sfortunato, mette a segno addirittura l'autorete al 47'. Termina la gara con un cartellino giallo allo scadere.

MOISE KEAN (Everton) 6 - Subentra al minuto 65 rilevando Iwobi ed è determinante in occasione della rete del definitivo 3-2, anche se il suo suggerimento per Walcott in realtà altro non è che un tiro mal riuscito divenuto assist vincente.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

CARLO ANCELOTTI (Everton) 7 - Contro il Newcastle è stato un rocambolesco 2-2 maturato nei secondi finali di gara. Sul campo del Watford, invece, la sua squadra va sotto di due reti ma riesce a rimontare lo svantaggio già al termine della prima frazione.

Nel finale di gara trova addirittura la rete della vittoria con Walcott, segno che sulla tenuta mentale è già stato fatto un passo avanti significativo dopo la beffa Newcastle.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - 74' in campo prima della sostituzione con Paredes. Fa comunque in tempo a godersi da protagonista la cinquina interna che i compagni rifilano al Montpellier. Una passeggiata di salute e un contributo decisivo il suo nell'organizzazione del gioco.

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco).



BUNDESLIGA

NON HANNO GIOCATO: Vincenzo Grifo (Friburgo).



LIGA

ALESSANDRO FLORENZI (Valencia) 6,5 - Dura 53' il suo debutto da titolare con la maglia del Valencia dopo il chiacchierato trasferimento da Roma. Ed è un debutto fortunato, perchè la sua squadra piega di misura il Celta Vigo con una rete di Soler e lui è autore di una buona prestazione, sfiorando addirittura un gran gol con un destro da fuori area. Viene ammonito poco prima di uscire.

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).



RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 7 - Se l'Al-Hilal chiude il match nel primo quarto d'ora di gioco il merito è soprattutto suo, che sforna due assist per le reti di Carrillo e Gomis. La vittoria esterna sul campo dell'Abha col risultato di 2-1 è preziosissima per riprendere la vetta della classifica.

MICHELE PAOLUCCI (Valour FC) - Il campionato canadese è terminato.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - Realizza il rigore del vantaggio nella supersfida casalinga vinta col Paok 2-0 salendo a quota 8 nella classifica marcatori, ma soprattutto dando linfa al buon momento della squadra che ora mette nel mirino il terzo posto occupato dall'AEK del connazionale Verde.

DANIELE VERDE (AEK) 6 - Entra in campo al 53' rilevando Araujo,quando ancora il match con l'Atromitos è ancorato sullo 0-0. L'AEK riesce ad ottenere una vittoria corsara grazie al gol realizzato al 65' da Krsticic. Buono il suo contributo nell'alimentare la veemenza in fase offensiva.

NON HANNO GIOCATO: Alessandro Diamanti (Western United), Davide Lanzafame (Honved).

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 5 - Dopo il pareggio col MOL Fehervar arriva la brutta sconfitta interna col Mezokovesd. La partita finisce 2-1 e la situazione in classifica torna decisamente grigia, lontano dal terzo posto occupato proprio dalla compagine vincitrice del match. Uno scontro diretto insomma, da non perdere.



