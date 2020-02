SASSUOLO ROMA PETRACHI / La sconfitta pesante subita al 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo ha mandato su tutte le furie la dirigenza della Roma. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', sugli spalti dello stadio c'era tutta la dirigenza al completo: dopo la fine del primo tempo, chiuso con il Sassuolo in vantaggio per 3-0, il ds Petrachi è sceso negli spogliatoi furibondo per parlare alla squadra.

C'è stata una piccola reazione nella ripresa ma non è bastata: oggi toccherà a Fonseca parlare ai suoi giocatori alla ripresa degli allenamenti. Grandissima delusione in casa Roma anche perché questo non è il modo migliore per dare il benvenuto a, pronto a rivelare la società entro fine mese. Tutte le news di calciomercato e non solo:

