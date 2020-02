CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI / Dopo il 4-0 rimediato ieri pomeriggio al 'Via del Mare' contro il Lecce, Walter Mazzarri è pronto a salutare il Torino: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Cairo si è concesso una notte di riflessione per esaminare la situazione sotto ogni aspetto. Il momento è delicato, il Toro sembra essere precipitato in un buco nero e bisogna capire come tirarlo fuori.

Torino, addio Mazzarri: è corsa a tre con un nome a sorpresa

Mazzarri ha lasciato lo stadio di Lecce al termine della partita in solitudine su un’auto e febbricitante, mentre i suoi uomini prendevano posto sul pullman della squadra. Se il tecnico dovesse dimettersi o comunque saltare, il Toro andrebbe su un tecnico dal sangue granata: in corsa quindi Moreno Longo, prima calciatore e poi, da giovane allenatore, vincitore di uno scudetto con la Primavera, e Gianni De Biasi, il primo allenatore del Toro di Cairo, che seppe riportare in serie A in un’annata che i tifosi ancora ricordano. La soluzione a sorpresa potrebbe essere Davide Ballardini.

