Juventus-Fiorentina, Commisso si sfoga: le critiche di Costacurta e Marchegiani

JUVENTUS FIORENTINA COMMISSO COSTACURTA MARCHEGIANI / Lo sfogo post Juventus-Fiorentina del patron Commisso, con annesso duello a distanza con Nedved, non è affatto passato inosservato. Oggetto di dibattito anche negli studi di 'Sky', ha suscitato le critiche di Costacurta e Marchegiani. L'ex difensore del Milan ha sottolineato: "Per me non è rigore ma non è nemmeno una porcheria.

E non mi aspetto nemmeno di sentire una cosa del genere da uno che viene dall'America, dove secondo me c'è una cultura sportiva anche superiore alla nostra".

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Fiorentina, Nedved replica a Commisso: Piccinini lo bacchetta

Anche Marchegiani ha espresso il suo parere: "Il nostro calcio non ha bisogno di perdere credibilità, anzi vogliamo forse troppo standardizzare e catalogare le situazioni che vediamo. Già è complicato, non c'è bisogno che dirigenti così importanti e con certi ruoli creino senso di poca credibilità. Il rigore poi si poteva non dare, stasera in Udinese-Inter abbiamo visto una difesa simile di Brozovic su Jajalo, l'unica differenza sta nel braccio un po' alto".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Fiorentina, Nedved ancora su Commisso: "Si sta esagerando"

Juventus-Fiorentina, Commisso è una furia: 'attacco' in diretta tv!