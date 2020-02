Calciomercato Torino, Mazzarri sulla graticola: si va verso l'esonero

CALCIOMERCATO TORINO MAZZARRI ESONERO / Momenti di riflessione in casa Torino dopo il pesantissimo KO odierno sul campo del Lecce. Una sconfitta per 4-0 che fa il paio con quella per 0-7 incassata appena una settimana fa tra le mura amiche contro l'Atalanta. Risultati negativi che stanno mettendo a serio pericolo la panchina di Walter Mazzarri sempre più lontano dal club granata.

Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport' il Torino potrebbe decidere di sollevarlo dall'incarico. L'esonero infatti potrebbe davvero concretizzarsi entro le prossime 48 ore. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Torino, ancora una sconfitta: esonero in vista per Mazzarri

Il candidato numero uno per la successione è Moreno Longo, che nel Toro ha vinto lo Scudetto e la Supercoppa Primavera. Non è completamente da escludere anche De Biasi. Saranno ore di riflessione ulteriore ma ormai Mazzarri sembra sempre più verso l'esonero.

