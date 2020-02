Udinese-Inter, Gotti: "Sono molto dispiaciuto. Si fa fatica a digerire"

UDINESE INTER GOTTI / Nel post-partita di Udinese-Inter ha parlato a 'Sky Sport' il tecnico friulano Gotti: "Poteva accorciare mezzo metro in più. La partita prende una piega completamente diversa dopo un episodio come questo. Si fa fatica a digerire. Sono molto dispiaciuto per il risultato ma non deluso. L'atteggiamento della squadra è stato eccellente. Se non riesci a fare gol contro queste squadre basta poco. Il mio ruolo? Non credo sia un problema. Eventualmente farò io i conti con i problemi che crea a me. I primi 20 minuti di Sema non mi sono piaciuto.

Poi insieme a Fofana hanno iniziato a mettere in difficoltà Moses. Fofana per me è potenzialmente da Champions League. Deve trovare continuità a quel livello lì".

Gotti ha poi concluso: "L'atteggiamento della squadra è stato buono. Non c'è stato un abbandono delle armi. Merito anche a chi è entrato. Una squadra che con questo spirito qui si toglie delle soddisfazioni".