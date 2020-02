PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-INTER: Lukaku irresistibile, Musso flop

PAGELLE E TABELLINO UDINESE INTER / Un primo tempo scorbutico per i nerazzurri alla Dacia Arena, ingabbiati bene dall'organizzazione di gioco friulana e da ripartenze ragionate e di qualità. L'Udinese gioca con la testa e soprattutto senza alcun timore reverenziale. Il risultato è il testa a testa alla pari con l'Inter, che però perde colpi nei secondi 45'. I padroni di casa infatti concedono campo agli ospiti, che trainati da un super Lukaku non faticano troppo a portarsi in vantaggio e ad avere ragione della squadra allenata da Gotti. Decisivi i cambi di Conte, che decide di inserire sia Brozovic che Sanchez cambiando, di fatto, l'inerzia della partita. Il cileno guadagna il calcio di rigore valso il raddoppio - ancora a firma Lukaku - travolto da una uscita disastrosa di Musso. L'Inter vince con merito, nonostante un primo tempo estremamente equilibrato. A pesare sono il tasso tecnico e le giocate dei singoli però, più che il gioco.

UDINESE

Musso 4,5 - Non irresistibile già nel primo tempo con qualche intervento poco sicuro. Nella ripresa Lukaku invece lo trafigge troppo facilmente in occasione del vantaggio interista e poco più tardi completa l'opera franando su Sanchez per il rigore del raddoppio realizzato ancora da Lukaku.

Becao 6 - Limita molto bene gli attaccanti interisti nel primo tempo. Resta lucido anche quando i nerazzurri prendono il sopravvento nella ripresa.

De Maio 6 - Lotta facendo leva sulla sua esperienza per mettere in difficoltà Esposito e Lukaku. E ci riesce, anche se l'Udinese deve comunque arrendersi all'Inter.

Nuytinck 5 - Nell'uno contro uno decisivo con Lukaku non chiude le gambe e subisce il tunnel da quel pallone che poi si insacca per il vantaggio nerazzurro. Dal 72' Jajalo 5,5 - Partita già decisa al momento del suo ingresso in campo. Può fare poco.

Stryger Larsen 5 - Nel primo tempo tiene botta contro Young, ma nella ripresa affanna anche in fase difensiva. Mai pervenuto, invece, in quella offensiva.

de Paul 6 - Un primo tempo piuttosto pimpante, ma nella ripresa si eclissa. La sua qualità è invece troppo importante per l'Udinese che infatti cala anche da questo punto di vista nei secondi 45'.

Mandragora 5,5 - Gioca con ordine nella prima frazione, facendo anche da schermo davanti al terzetto difensivo. Nella ripresa non mantiene però la stessa lucidità.

Fofana 6,5 - Il migliore dei suoi, perché spinge fino a quando ne ha. E lo fa con una certa qualità. Dall'83' Teodorczyk s.v.

Sema 6 - Un primo tempo frizzante il suo, in cui mette a tratti mette a ferro e fuoco l'out di sinistra. Fisicamente però cala nella ripresa e il suo contributo scemea. Dal 72' Zeegelaar 5,5 - Non aggiunge nulla alla prestazione della squadra.

Lasagna 5 - Troppo poco incisivo. Le occasioni non sono molte, ma i palloni che gioca sono troppo lontani dalla porta difesa da Padelli. E quando ci si avvicina sciupa.

Okaka 5,5 - Fisicamente è il Lukaku dell'Udinese: troppo difficile da marcare, anche per i difensori nerazzurri ben piazzati sul piano fisico. Tuttavia crea poco nella zona in cui la palla scotta e, soprattutto, ha meno qualità rispetto al gigante interista.

All. Gotti 5,5 - Buon primo tempo della sua squadra, che però nella ripresa cala il ritmo e si fa mangiare metri dall'Inter. Il risultato è la sconfitta, che però deriva dal baricentro troppo basso e da quella mancanza di coraggio che aveva caratterizzato il gioco dei suoi nei primi 45'.

INTER

Padelli 6,5 - Coraggiose le sue uscite sulle palle alte. Danno sicurezza al reparto arretrato.

Skriniar 5,5 - Un solo svarione, perchè permette a Lasagna di involarsi verso la porta e che quasi costa caro all'Inter.

E' l'unica macchia ad una buona prova.

de Vrij 6,5 - Sempre sicuro sia in fase di impostazione del gioco che in marcatura, dove non sbaglia nulla.

Bastoni 5,5 - In difficoltà nei duelli con Okaka, che sul piano fisico ha sempre la meglio. Riceve anche un giallo per uno sgambetto che frena una ripartenza bianconera.

Moses 6 - In difficoltà nel contenere Sema, ma anche lui sa farsi valere sul piano offensivo. In calo nella ripresa. Dall'83' D'Ambrosio s.v.

Vecino 6 - Più propositivo nella ripresa, mentre nei primi 45' gioca più basso e con un atteggiamento timido.

Barella 6,5 - Partita da lottatore che lo premia con l'assist per la rete del vantaggio di Lukaku, frutto del suo avanzamento a seguito dell'ingresso di Brozovic che lo rileva in cabina di regia. Anche molto lavoro sporco per lui.

Eriksen 6 - Buona la sua prova. Da' l'impressione di poter prendere presto le redini del centrocampo nerazzurro, anche perchè la personalità c'è così come la qualità nel lanciare Lukaku. Chiaro, prima bisogna entrare bene nei meccanismi di Conte. Tempo al tempo. Dal 58' Brozovic 6,5 - Mette ordine e maggiore convinzione quando prende possesso della regia nerazzurra. E proprio dai suoi piedi nasce l'azione che porta al vantaggio di Lukaku.

Young 6 - Così così nel primo tempo, qualche spunto più interessante nella ripresa. Può dare di più.

Lukaku 7,5 - Fa passare sotto le gambe di Nuytinck il pallone dell'1-0, una palla difficile da mettere in rete e che sblocca una gara contratta. Realizza il raddoppio dal dischetto spiazzando Musso, prende ogni palla che lavora senza mai farla vedere ai difensori friulani. Impeccabile, carismatico: questa vittoria è semplicemente opera sua.

Esposito 5,5 - Gode di una buona occasione all'inizio su errore di Becao, poi poco altro e un errore abbastanza grossolano sotto porta ad inizio ripresa. Acerbo. Dal 58' Sanchez 6,5 - In netta ripresa rispetto all'uscita in Coppa Italia. Ha bisogno di minuti e fiducia, perchè i colpi ci sono tutti. Così come la classe e la velocità. Sempre nel vivo della fase offensiva da quando mette piede in campo, guadagna un calcio di rigore saltando netto Musso.

All. Conte 6,5 - La decide con i cambi operati nella ripresa, anche se il gioco fatica a decollare. Gli ingressi di Brozovic e Sanchez insieme però cambiano il volto della sua Inter e avvengono al momento più giusto. Il risultato è quello sperato. Per rivedere la migliore Inter ci sarà tempo.

Arbitro: Di Bello 6,5 - Sacrosanto il calcio di rigore assegnato per l'atterramento di Sanchez ad opera di Musso. Bene nell'assegnazione dei cartellini e nei richiami ai componenti della panchina nerazzurra per placare le proteste.

TABELLINO

Udinese-Inter 0-2

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck (dal 72' Jajalo); Stryger Larsen, de Paul, Mandragora, Fofana (dall'83' Teodorczyk), Sema (dal 72' Zeegelaar); Lasagna, Okaka. A disposizione: ter Avest, Troost-Ekong, Walace, Nestorovski, Perisan, Nicolas. All.: Gotti.

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Moses (dall'83' D'Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (dal 58' Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (dal 58' Sanchez). A disposizione: Biraghi, Godin, Ranocchia, Asamoah, Candreva, Agoume, Handanovic, Stankovic. All.: Conte.

Arbitro: Marco Di Bello (Sez. di Brindisi)

Marcatori: 64' Lukaku (I), 71' Lukaku (I) (rig.)

Ammoniti: 11' Barella (I), 17' Stryger Larsen (U), 49' Bastoni (I), 87' Lasagna (U)

Espulsi: