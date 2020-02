SERIE A UDINESE INTER LUKAKU / Dopo le vittorie di Juventus e Lazio, l'Inter di Antonio Conte era chiamata a non fallire per proseguire la corsa scudetto allo stesso passo delle concorrenti. Ci è voluto per un tempo intero per sbloccare una sfida ostica e ben impostata dall'Udinese di Gotti che ha fronteggiato ad armi pari Eriksen e soci per oltre un'ora. Nella ripresa è quindi Conte a cambiare ritmo alla contesa con gli ingressi di Brozovic e Sanchez che cambiano volto all'Inter. Il vantaggio arriva al 65' con il solito Lukaku che imbeccato in area trova il piazzato perfetto per battere Musso. Non si fa attendere il raddoppio che arriva ancora con il belga su calcio di rigore procurato magistralmente dall'ex Sanchez.

Udinese-Inter, il tabellino

Nel finale Lasagna è l'ultimo ad arrendersi ma il punteggio non cambia più.

RETE: 65′, 71′ Lukaku

UDINESE (5-3-2): Musso; Stryger-Larsen, Becao, Troost-Ekong, Nuytinck (73′ Jajalo), Sema (72′ Zeegelar) ; Fofana (82′ Teodorczyk), Mandragora, De Paul; Okaka, Lasagna. A disp. Nicolas, Perisan, De Maio, Ter Avest, Zeegelar, Jajalo, Walace, Nestorovski. All. Gotti.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses (82′ D’Ambrosio), Vecino, Barella, Eriksen (58′ Brozovic), Young; Lukaku, Esposito (58′ Sanchez). A disp.: Handanovic, Stankovic, Godin, Ranocchia, Biraghi, Asamoah, Agoume, Candreva. All. Conte.

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: Barella, Stryger-Larsen, Bastoni, Lasagna

CLASSIFICA SERIE A:

Juventus 54, Inter 51, Lazio* 49, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese 24, Sampdoria* 20, Lecce 19; Genoa 16; Spal e Brescia 15

*una gara in meno

