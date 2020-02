MILAN PIATEK HERTHA BERLINO / Proprio nelle battute conclusive del calciomercato invernale il Milan è riuscito a piazzare la cessione relativa a Krzysztof Piatek, andato in Germania all'Hertha Berlino. Dopo il bel messaggio di saluti sui social, l'attaccante polacco non ha perso occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. L'ex rossonero ha infatti parlato anche della sua cessione ai microfoni di 'Sport Bild': "A Berlino mi sono ambientato subito bene, i tifosi mi fermano in giro per la città e mi cantano 'Piatek pum pum pum'. Le aspettative su di me sono alte ma sono contento. Io venduto dopo l'acquisto di Ibrahimovic? Queste cose succedono a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Milan, il saluto di Piatek: "È stato un sogno"

Ieri, inoltre, l’ex Genoa ha già esordito con i biancoazzurri teutonici, subentrando al 63esimo in Hertha Berlino-Schalke 04 finita poi 0-0.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Torino, futuro Mazzarri - "Momento di riflessione"

Calciomercato Inter, colpo Giroud: la conferma di Marotta