TORINO INFORTUNIO VERDI CONDIZIONI / Serataccia da dimenticare per il Torino di Walter Mazzarri che ha incassato ben 4 reti nella sconfitta odierna contro il Lecce. Un pesante passo indietro dopo i segnali timidi di ripresa fatti vedere contro il Milan in Coppa Italia. Piove inoltre sul bagnato in casa granata con l'infortunio che ha privato la squadra dell'apporto di Simone Verdi.

In merito al fantasista ex Napoli lo stesso Torino ha diramato un comunicato ufficiale: "Simone Verdi è uscito al 23' del primo tempo nella partita contro il Lecce per un dolore muscolare ai flessori della coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

