Calciomercato Juventus, addio in attacco e tradimento

CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN SARRI DYBALA CRISTIANO RONALDO/ La Juventus di Maurizio Sarri, al momento al primo posto da sola nel campionato di Serie A, è però una delle squadre più anziane per media età del torneo. Ad esempio in attacco, escludendo Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo non sono più giovanissimi. Il primo in particolare, nonostante stia giocando una buona stagione sotto la guida del suo mentore, potrebbe salutare nel calciomercato della prossima estate.

Calciomercato Juventus, Higuain verso l'addio | Possibile ritorno in Spagna

Gonzalo Higuain è in scadenza di contratto nel 2021, un contratto certamente non lungo e che aprirebbe alla sua cessione in estate. Una soluzione che sarebbe probabilmente la migliore sia per l'argentino, che andrebbe a giocare in un nuovo club, che per la Juventus, che potrebbe monetizzare ed evitare di perdere il bomber a zero. In quest'ottica si inserisce l'Atletico Madrid, ora del CholoSimeone. I Colchoneros sono a caccia di un centravanti di assoluta affidabilità ed il Pipita, come ha dimostrato in tutta la sua carriera, rispetta alla perfezione quest'identikit. Va anche detto che, un eventuale passaggio di Higuain all'Atletico Madrid, rappresenterebbe un tradimento dell'argentino al Real Madrid, club che l'ha portato in Europa dal River Plate.