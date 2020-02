SERIE A LECCE TORINO / Prima gioia casalinga per il Lecce, crisi nera per il Torino: al 'Via del Mare' finisce 4-0 per la squadra di Liverani che fa un passo in avanti nella lotta per non retrocedere. Continua invece il momento negativo per i granata con Mazzarri che ora potrebbe essere esonerato. La gara pende subito dalla parte dei padroni di casa: all'11' è Deiola a sbloccare il risultato, mentre otto minuti più tardi il neo-acquisto Barak bagna con il gol del raddoppio il suo esordio.

Ilperde ancheper infortunio e non riesce a reagire: sul finire del primo tempo il gol annullato aper fuorigioco spegne gli ardori granata. La ripresa il copione non cambia: gli ospiti non riescono a rendersi pericolosi e subiscono anche il terzo gol firmato da Falco e il poker siglato su rigore da. Gioia giallorossa con il Lecce che sale a 19 punti, mentre per il Torino sembra essere finita l'era Mazzarri.

LECCE-TORINO 4-0: 11' Deiola (L), 19' Barak (L), 64' Falco (L), 79' Lapadula rig. (L)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54, Lazio* 49 Inter* 48, Lazio 46*, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese* 24, Sampdoria* 20, Lecce 19; Genoa 16; Spal e Brescia 15

*una gara in meno