BRESCIA CORINI CELLINO / Il Brescia non cambia: Eugenio Corini è stato confermato sulla panchina delle Rondinelle. Il ko contro il Bologna, sesta gara senza vittorie, e l'ultimo posto in classifica non hanno convinto il presidente Cellino a cambiare per la terza volta in stagione la guida tecnica. Il club lombardo ha ufficializzato la conferma dell'allenatore con un comunicato diramato nel pomeriggio: "La società Brescia Calcio, nella persona del Presidente Massimo Cellino, smentisce categoricamente le illazioni apparse su alcuni organi di stampa, relative a un possibile e imminente cambio di guida tecnica.

I risultati negativi ottenuti nell'ultimo periodo testimoniano che evidentemente alcuni errori sono stati commessi da parte di tutti.

Detto ciò, è importante ribadire la piena fiducia della proprietà nel lavoro del Mister e del suo staff e si intende continuare con questo gruppo di lavoro, con ancora maggiore impegno e un po’ di positività in più. Il gruppo e la squadra ci sono e daremo tutti il 100% per il raggiungimento del nostro obiettivo".

