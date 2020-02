TORINO ESONERO MAZZARRI / Crisi senza fine per il Torino: a Lecce arriva il terzo ko consecutivo in campionato, la quarta sconfitta di fila considerando anche quella di coppa Italia. Un'involuzione di risultati ma anche di gioco e atteggiamento in campo: la squadra di Walter Mazzarri non ha avuto la forza di reagire dopo l'uno-due del Lecce, così come non era stata capace di trovare la forza di rispondere ai colpi dell'Atalanta nella disfatta di sabato scorso. Un ko che avvicina sempre di più l'esonero per il tecnico toscano: confermato dopo lo 0-7 contro i bergamaschi, Mazzarri è ormai in rotta con la tifoseria e questa volta potrebbe non essere salvato da Cairo.

Quindici gol subiti in una settimana, tre sconfitte che sembrano segnare il destino dell'ex

Possibile che la società decida per un cambio di guida tecnica: dovesse arrivare l'esonero di Mazzarri sulla panchina del Torino potrebbe arrivare Longo (attuale allenatore della Primavera granata) oppure uno tra Ballardini, De Biasi (per il quale si è parlato anche dell'Iran), Eriksson, Guidolin e Prandelli. Novità potrebbero arrivare nelle prossime ore.

