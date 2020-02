JUVENTUS FIORENTINA NEDVED PICCININI / Polemiche roventi dopo Juventus-Fiorentina: botta e risposta incendiario tra il presidente della Viola Rocco Commisso e il numero due dei bianconeri Pavel Nedved.

Nella discussione entra anche il giornalista Sandroche su Twitter scrive: "Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri".

Il vicepresidente della Juventus replicando a Commisso ("La Juve con 350 milioni di monte ingaggi non ha bisogno di vincere in questo modo") ha affermato: "Credo si stia esagerando, queste polemiche non fanno bene al calcio. Bisogna stare più tranquilli perché è controproducente fare queste uscite. Si dicono queste cose soprattutto quando gioca la Juventus e questo mi dispiace molto. Ultimamente non si accetta la sconfitta della Juve e questo non fa bene al calcio italiano".