ATALANTA GENOA GASPERINI / Al termine del 2-2 contro il Genoa, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha analizzato la partita ai microfoni di 'Sky Sport', "Non è facile giocare sempre tutte le partite al meglio, abbiamo perso una grande occasione. Non eravamo nella miglior giornata, ma abbiamo creato tanto. Dobbiamo essere soddisfatti di averla riaddrizzata, perché queste gare possono prendere pieghe diverse.

Quando manca il risultato è la conseguenza di qualche giocatore che non ha fatto la miglior partita. Siamo comunque in una striscia globalmente positiva, nonostante i punti persi in casa. Contro Spal e Genoa abbiamo trovato due squadre un po' disperate e questo li porta a dare qualcosa in più. Non voglio parlare di presunzione dei miei, perché hanno lottato fino alla fine.Per competere per il quarto posto probabilmente non è sufficiente tutto questo. Il gesto di Criscito? Non ho ancora visto Mimmo, ma ci saluteremo di sicuro".