LAZIO SPAL INZAGHI / Valanga Lazio che batte 5-1 la Spal e si conferma come possibile antagonista di Juventus e Inter per la lotta scudetto. Nel post gara a 'Sky' il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi commenta la partita e il momento dei suoi: "Straordinari: Caicedo ieri aveva qualche problema, è stato bravo e disponibile, come sempre. Gli ho detto di stringere i denti, in un'altra situazione non lo avrei rischiato.

Sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplice una partita che non lo era: la Spal aveva vinto due volte nelle ultime tre trasferte e a Firenze non meritava di perdere".

COSA MIGLIORARE - "Dobbiamo lavorare su noi stessi, c'è entusiasmo, oggi lo stadio era bellissimo, dobbiamo cercare di migliorarci sempre. Le partite nel campionato italiano sono sempre molto difficili".

GIROUD - "Devono stare tutti in buona salute. Sicuramente non avrebbe tolto spazio agli attaccanti. Un acquisto in più non avrebbe tolto quello che si stanno meritando Correa, Caicedo e Immobile. Adekanye è un ragazzo molto interessante, sorride sempre, si allena nei migliori dei modi".

SECONDO POSTO - "Dobbiamo firmare di fare risultati come oggi. Mancano altre 17 partite, sono tantissime... vivo alla giornata come fatto in questi quattro anni che sono stati meravigliosi".