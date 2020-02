Serie A, cinquina Lazio ancora nel segno di Immobile. Pari Milan e Atalanta

SERIE A LAZIO IMMOBILE MILAN ATALANTA / Riprende la corsa della Lazio di Simone Inzaghi dopo il pareggio nel derby con la Roma. I biancocelesti travolgono 5-1 la Spal grazie alle doppiette di Caicedo e del solito Immobile, che risponde a Cristiano Ronaldo per la classifica capocannonieri. Anche il giovane Adekanye partecipa alla festa dei padroni di casa, che in attesa dell'Inter si riportano così a -5 dalla Juventus con una gara in meno. Milan e Atalanta sono invece bloccate in casa rispettivamente da Verona e Genoa.

A 'San Siro' Calhanoglu risponde a Faraoni, mentre Toloi, Criscito su rigore, Sanabria e Ilicic sono i marcatori di Bergamo. Ecco tutti i risultati e la classifica aggiornata dopo le gare delle 15.

LAZIO-SPAL 5-1: 2' e 29' Immobile (L), 16' e 38' Caicedo (L), 58' Adekanye (L), 65' Missiroli (S)

MILAN-VERONA 1-1: 14' Faraoni (V) 28' Calhanoglu (M)

ATALANTA-GENOA 2-2: 12' Toloi (A), 18' rig.Criscito (G), 33' Sanabria (G), 36' Ilicic (A)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 54, Lazio* 49 Inter* 48, Atalanta e Roma 39, Cagliari, Parma e Milan 32, Verona* e Bologna 30, Napoli* e Torino* 27, Sassuolo 26, Fiorentina 25, Udinese* 24, Sampdoria* 20, Lecce* e Genoa 16, Spal e Brescia 15

*una gara in meno