CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Spal travolta dalla Lazio all'Olimpico: gli estensi non sono stati mai in partiti, sotto già di tre gol dopo neanche trenta minuti di gioco. Il risultato finale recita 5-1 con la rete di Missiroli che non serve a rendere meno pesante un passivo che riapre gli interrogativi sul futuro di Leonardo Semplici: già a rischio prima della pausa invernale, l'allenatore non è riuscito a dare la svolta sperata al campionato della Spal. Appena tre punti conquistati nelle ultime cinque partite con 12 gol subiti, quattro realizzati e l'ultimo posto in classifica che rende quanto mai complicata la rincorsa salvezza.

Possibili riflessioni da parte della società sulla posizione dell'allenatore e in caso la decisione penda sul cambio di guida tecnica, i nomi papabili per la sostituzione sono quelli di Ballardini, Di Biagio e De Biasi, anche se quest'ultimo è in trattativa con la Federcalcio iraniana per la Nazionale asiatica.

