JUVENTUS FIORENTINA IACHINI / C'è delusione e rabbia nelle parole di Giuseppe Iachini al termine del match perso dalla Fiorentina contro la Juventus. Il tecnico viola ha dichiarato in conferenza stampa: "Sembra che la Fiorentina non abbia giocato vedendo il risultato. Abbiamo fatto tre partite in pochi giorni, mentre la Juve ha avuto tutta la settimana per prepararla: è un'ingiustizia. Dispiace per gli episodi, non è la prima volta che capita.

Il risultato oggi è falso, non è giusto. Senzasi fa più difficile per noi, anche la Juve soffre quando non ha i suoi campioni.? E' venuto ad abbracciarmi, siamo molto legati. In tanti dicono che deve giocare trequartista o esterno, mentre io l'ho sempre visto rendere al meglio vicino alla porta. Abbiamo fatto un bel lavoro insieme, è cresciuto molto. Cosa gli ho detto? Che se venisse alla Fiorentina, a fare qualche partita, i ragazzi non si offenderebbero (sorride, ndr)".