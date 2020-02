JUVENTUS FIORENTINA SARRI FANTACALCIO CALCIOMERCATO / C'è spazio anche per il calciomercato nella conferenza stampa di Maurizio Sarri al termine della netta vittoria contro la Fiorentina. Il tecnico della Juventus, che ha scherzato con i giornalisti presenti sul fantacalcio alla fine del suo intervento, si è soffermato sull'operato della dirigenza bianconera nella finestra di gennaio: "Sono contento dieci dal 2 gennaio, quando il direttore ha detto che era chiuso in entrata. Mi spiace per voi, che senza mercato vi vedo nei guai (sorride, ndr).

Il calciomercato è un'aberrazione, il bello del calcio è il campo con le partite. Questo influisce anche sui contenuti dei giornali e delle trasmissioni: i tifosi si appassionano di più al mercato, piuttosto che al calcio giocato. E questo non mi piace molto".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus-Fiorentina, Sarri 'zittisce' Commisso

Juventus-Fiorentina, Commisso è una furia: 'attacco' in diretta tv!