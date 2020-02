SAMPDORIA NAPOLI CONVOCATI / Tre assenze per Gattuso in vista della trasferta di Genova: per Sampdoria-Napoli, il tecnico azzurro non ha inserito tra i convocati Faouzi Ghoulam (terapie e allenamento personalizzato per lui), Fabian Ruiz e Younes (influenza). A rischio anche Demme, come spiegato dallo stesso allenatore nella conferenza stampa della vigilia.

Per la formazione, possibile il rientro di, mentrenon è ancora pronto al 100%. Possibile impiego dal primo minuto per, conche potrebbe essere impiegato dal primo minuto insieme a

I convocati: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Allan, Demme, Elmas, Lobotka, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Milik, Politano.