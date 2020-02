PAGELLE VOTI MILAN VERONA SERIE A / E' solo 1 a 1 a San Siro per il Milan. I rossoneri riprendono il Verona, in vantaggio con Faraoni, grazie a Calhanoglu. Bocciati Kessie, Calabria e Amrabat. Bene tra i gialloblu Zaccagni, che colpisce un palo clamoroso, e Lazovic.

Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 6 - Nessun intervento degno di nota, non ha colpe sul gol preso.

Calabria 5 - Soffre parecchio Zaccagni e Lazovic. Solo un cross prima della sua uscita dal campo. Dal 77' - Saelemaekers s.v.

Musacchio 6 - Nessuna responsabilità sulla rete di Faraoni, buon rientro per l'argentino.

Romagnoli 6,5 - Sfiora il gol di testa nel primo tempo, salva con un grande anticipo su Verre

Hernandez 5,5 - Sbaglia parecchio nel corso del primo tempo, perdendosi Faraoni in occasione del gol. Cresce nella ripresa

Castillejo 6 - Tanta corsa e grinta per lo spagnolo, colpisce il palo nel finale. Dal 92' Maldini s.v

Kessie 5 - Poca grinta in mezzo al campo. L'ex Atalanta fatica non poco tra le maglie gialloblu

Calhanoglu 7 - Torna a segnare su punizione anche se la deviazione di Verre risulta decisiva. E' ispirato e corre per tutto il campo

Bonaventura 6 - E' la partita migliore di Jack in quest'ultimo mese, sempre nel vivo dell'azione. Dal 63' Paqueta 5,5 - Entra bene in partita, mettendo la sua classe al servizio della squadra, poi giochicchia troppo con il pallone, risultando spesso lezioso

Rebic 5,5 - Parte bene, saltando spesso l'avversario; si perde nella ripresa, sbagliando non poco.

Leao 6 - Le solite belle accelerazioni ma senza Ibra al suo fianco non è la stessa cosa.

All. Pioli 5,5 - Le troppe assenze rendono il match complicato.

La scelta del 4-4-2 non è stata forse la migliore visti gli uomini a disposizione.

VERONA

Silvestri 5,5 - Qualche uscita a vuoto di troppo, non ha colpe sul gol preso, spiazzato da un suo compagno di squadra

Rrahmani 5,5 - Va in difficoltà con Rebic nel primo tempo.

Kumbulla 6,5 - Ancora una prova attenta del centrale, pronto a spiccare il volo.

Günter 6,5 - Preciso al centro della linea a tre di Juric.

Faraoni 6,5 - Non perfetto in fase difensiva, ma è suo il gol che sblocca il match.

Amrabat 5 - Rovina una buona partita con un'entrata in ritardo su Castillejo che gli costa il rosso diretto dopo l'intervento del Var

Veloso 6 - Esperienza e geometrie al servizio del Verona, è lui a far girare la squadra che gioca un ottimo calcio

Lazovic 6,5- Sforna cross a volontà, sulla fascia è imprendibile.

Pessina 6 - Sfortunato nel colpire il palo a Donnarumma battuto.

Zaccagni 7 - E' suo l'assist per il gol di Faraoni, che intesa con Lazovic. Prende un palo clamoroso! Dal 92' Dawidowicz s.v.

Verre 5,5 - Il meno brillante del tridente avanzato gialloblu. Dal 70' Borini 5 - Si fa notare solo per un controllo di palla errato e per un giallo nel recupero

All. Juric 7 - Il suo Verona gioca un gran calcio, l'espulsione e i due pali presi non danno una mano per compiere l'impresa a San Siro

Chiffi 6 - Partita non complicata, il Var lo aiuta in occasione dell'espulsione di Amrabat



TABELLINO

Milan-Verona 1-1

MILAN (4-4-2): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebić, Leão. A disp.: Begović, Donnarumma A.; Conti, Gabbia, Laxalt, Brescianini, Paquetá, Saelemaekers, Maldini. All.: Pioli.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Günter; Faraoni, Amrabat; Veloso, Lazović; Pessina, Zaccagni; Verre. A disp.: Berardi, Radunovic, Eysseric, Stępiński, Di Carmine, Pazzini, Bocchetti, Borini, Dimarco, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. All.: Jurić.

Arbitro: Chiffi di Padova

GOL: 12' Faraoni(V)m 29' Calhanoglu(M)

AMMONIZIONI: 23' Rrahmani(V), 46' Theo Hernandez(M), 85' Pessina(V), 93' Borini (V), 95' Silvestri (V)

ESPULSIONI: - 66' Amrabat (V)