PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ATALANTA GENOA/ Prima frazione di gioco tra Atalanta e Genoa, che termina 2-2. Al 12' arriva il vantaggio dei nerazzurri. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Zapata fa la sponda in area trovando Toloi, che indisturbato insacca di testa il gol dell'1-0. Dopo soli cinque minuti arriva il pareggio ospite. Hateboer stende Sturaro in area e provoca il rigore in favore del Genoa. Sul dischetto si presenta Criscito, che spiazza Gollini e fa 1-1. Rimonta completata al 32' per i rossoblu. De Roon perde un brutto pallone al limite dell'area, Sturaro crossa in mezzo trovando Sanabria che anticipa Toloi e porta in vantaggio i suoi. Immediata la reazione dei padroni di casa che dopo tre minuti pareggiano i conti. Zapata serve con un cross basso Ilicic, che di sinistro fa 2-2.

Primi 45 minuti di puro spettacolo a Bergamo che terminano con le due squadre in parità.

ATALANTA

Gollini 6

Toloi 6.5

Djimsiti 5.5

Palomino 5.5

Hateboer 5

De Roon 4.5

Pasalic 6

Gosens 5.5

Gomez 5.5

Ilicic 6.5

Zapata 7

All. Gasperini 6

GENOA

Perin 6

Biraschi 5.5

Romero 6

Masiello 5

Ghiglione 6

Sturaro 7

Schone 5.5

Behrami 5.5

Criscito 6.5

Sanabria 7

Pinamonti 6

All. Nicola 6

Arbitro: Massa 6

TABELLINO 2-2 (risultato parziale)

ATALANTA-GENOA

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Castagne, Bellanova, Czyborra, Caldara, Malinovskiy, Colley, Freuler, Tameze, Muriel. All. Gasperini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Sanabria, Pinamonti. A disposizione: Marchetti, Jandrei, Ankersen, Barreca, Zapata, Goldaniga, Radovanovic, Cassata, Eriksson, Pandev, Favilli, Destro. All. Nicola

Arbitro: Davide Massa

Var: Maurizio Mariani (sezione di Aprilia)

Ammoniti:

Espulsi:

Marcatori: 12' Toloi, 18' Criscito, 32' Sanabria, 35'Ilicic

Marco Deiana