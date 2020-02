p>JUVENTUS FIORENTINA NEDVED COMMISSO / Sempre a 'Dazn' Pavelha così replicato al durissimo attacco di Commisso nel post Juventus-Fiorentina : "Abbiamo vinto meritatamente, perché messo di più sul campo.? Non sono io a dover rispondere. Si sta parlando troppo del fatto che la Juve non vince con merito, dobbiamo smettere di creare alibi sul fatto che la Juve non vince giocando bene