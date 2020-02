JUVENTUS FIORENTINA COMMISSO / Commisso è una furia nel post Juventus-Fiorentina. A 'Dazn' il patron viola ha duramente contestato la direzione arbitrale del match perso 3-0 - con due rigori contro - dalla formazione di Iachini: "Gli arbitri non possono decidere le partite, il secondo sicuramente non c'era.

Sono disgustato, la Juventus con 350 milioni di monte stipendi non ha bisogno di aiuti degli arbitri. Sono disgustato per oggi, ma pure quanto visto nelle settimane scorse. Non si possono vedere situazioni del genere, lasciate vincere la Juventus sul campo, non con l'aiuto degli arbitri. Questi ragazzi sono demoralizzati, mi dispiace per loro", ha concluso il numero uno della Fiorentina.