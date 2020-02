Milan-Verona, occasione Paqueta: rilancio obbligato!

MILAN VERONA PAQUETA / Quanti problemi per il Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Biglia, Krunic, Kjaer, Ibrahimovic e Bennacer (squalificato) per la partita contro il Verona.

La panchina è davvero corta e un Conti, che avrebbe dovuto giocare dal primo minuto, che sarà seduto al fianco del tecnico rossonero per via di una tonsillite che lo ha debilitato.

Non sarà facile dunque per Pioli attingere dalla panchina, dove ci sarà ancora una volta Paqueta. Il brasiliano, dopo le voci di calciomercato che lo hanno accostato a Juventus e Psg, è chiamato a riprendersi il Milan. Oggi non sembrano davvero esserci alternative: l'ex Flamengo avrà quasi certamente la possibilità di mettersi in mostra. Un'occasione più unica che rara per conquistare il tecnico, che non lo considera proprio tra le prime scelte.

Potrebbe esserci, inoltre, l'esordio di Saelemaekers, in panchina così come Daniel Maldini e Laxalt.