JUVENTUS FIORENTINA VOTI TABELLINO PRIMO TEMPO / La Juventus soffre ma riesce comunque a chiudere in vantaggio il primo tempo del match contro la Fiorentina. Cristiano Ronaldo è glaciale dal dischetto prima dell'intervallo, con il fuoriclasse portoghese a segno per la nona gara consecutiva (18 totali in campionato). In precedenza era stato Szczesny a salvare i bianconeri di Sarri sullo splendido colpo di tacco operato da Chiesa. Pezzella ingenuo in occasione del rigore, bene il neo-arrivato Igor tra i viola.

JUVENTUS

Szczesny 7

Cuadrado 6,5

De Ligt 5,5

Bonucci 6

Alex Sandro 6

Bentancur 6

Pjanic 6

Rabiot 6,5

Douglas Costa 6,5

Higuain 5,5

Cristiano Ronaldo 6,5

Allenatore: Sarri 6

FIORENTINA

Dragoski 6

Ceccherini 6,5

Pezzella 5,5

Igor 6,5

Lirola 6

Benassi 6,5

Pulgar 6

Ghezzal 6

Dalbert 6

Chiesa 6,5

Cutrone 6

Allenatore: Iachini 6

Arbitro: Pasqua 6

TABELLINO

Juventus-Fiorentina 1-0 - 40' rig. Cristiano Ronaldo

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Sciglio, Ramsey, Dybala, Matuidi, Rugani, Bernardeschi, Coccolo

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Ghezzal, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore: Giuseppe Iachini. A disposizione: Terraciano, Brancolini, Badelj, Sottil, Agudelo, Venuti, Vlahovic, Dalle Mura, Terzic

Arbitro: Pasqua (sez. Tivoli)

Ammoniti: Chiesa (F), Bonucci (J), Pezzella (F)

Espulsi:

Note: recupero 2'